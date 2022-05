Rekordhøgt fråvær blant russen

Fråværet blant dei som er russ er høgare enn nokon gong før denne våren. Det seier rektor Erik Danielsen ved Strand vidaregåande skule til Strandbuen. Han er uroa over utviklinga og over at fleire avgangselevar risikerer å måtte ta opp igjen fag. Danielsen reknar med at kombinasjonen av avlyste eksamenar og ein ny og mindre streng fråværsregel er grunnar til det høge fråværet.