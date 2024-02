Rekordfå bustader til sals og kraftig prisauke

Det er rekordfå bustader til sals i Stavanger-regionen nå. Det fører til prisauke og rask omsetningstid. I snitt tar det 34 dagar å selje ein bustad, mot 67 dagar på landsbasis.

I januar gjekk prisane opp med 4.3 prosent. Korrigert for sesongvariasjonar blei auken 1.2 prosent.

Det ligg til rette for ytterlegare prisauke det neste halve året, seier direktør Laila Neverdahl i Eiendomsmegler 1, SR-Eiendom. Det er ein god arbeidsmarknad, spesielt innan energisektoren som gjer mykje for at prisane går opp.

– Det er truleg også noko ekstra å hente, sidan bustadprisane i Stavanger-regionen har vore lågare enn i andre storbyområde i mange år, seier Neverdahl.