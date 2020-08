– Jeg lurte på om vi skulle klare å åpne Flørli. Hvordan i alle dager skulle vi klare å holde de strenge smittevernreglene, og ville noen i det hele tatt orke å ta turen hit?

I årevis har Hessel Haker jobbet med å etablere den gamle kraftstasjonen Flørli i Lysefjorden som et turistmål. Han leier ut rom for overnatting i de gamle arbeiderboligene, og i selve kraftstasjonen har han restaurant.

Hovedtrekkplasteret er tretrappen som går 4444 trinn opp i fjellet. Han så mørkt på fremtiden da Norge ble koronastengt i mars.

Gjennombrudd og rekordår for Flørli

Nå som sesongen nærmer seg slutten, viser det seg at det ble langt fra noen katastrofe for Haker og den gamle kraftstasjonen.

Turistvert Hessel Haker på toppen av Flørlitrappene med utsikt ned til Lysefjorden Foto: Torje Bjellaas / NRK

– Jeg vil gå så langt som å kalle det et gjennombrudd for oss. Flere rederi har satt opp ekstrabåter med turister som har gjort at vi aldri før har vært så tilgjengelige som vi har vært i år. Det har strømmet på med norske turister fra hele landet.

De norske turistene bruker langt mer penger enn de utenlandske, så det gjør at årets regnskap ikke blir noen krise. Men det kommer til å merkes at antall overnattinger går ned, og at de store gruppene med utenlandske turister har uteblitt helt.

– Men likevel blir 2020 et godt år for oss på Flørli, sier Haker.

Bekrefter trend

Reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad forteller om flere lyspunkt i en krevende periode for reiselivet Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Flere mindre aktører forteller om nye rekorder, sier Elisabeth Saupstad som er reiselivsdirektør for Region Stavanger.

Hun sier at hoteller utenfor de store byene er vinnerne under koronakrisen.

– En aktør som for eksempel Bryne kro & hotell på Jæren har hatt et belegg på 90 prosent i sommer, noe som er rekord. Kongeparken snudde seg om og lanserte på rekordtid nye overnattingstilbud som ble utsolgt på få øyeblikk.

Saupstad understreker likevel at 2020 har vært svært krevende for næringen, og at hun er nervøs for 2021.

– Da er det planlagt tidenes konferanseår, og vi håper at vi kan gjennomføre planene våre.

By-hotellene er taperne

NHO reiseliv har laget en medlemsundersøkelse som viser store tap på grunn av koronatiltak.

Ole Michael Bjørndal er næringspolitisk fagsjef i NHO reiseliv. Foto: NHO

– Denne sommeren er ikke slik den normalt skulle vært, men vi ser at noen har hatt gode uker i juli, sier Ole Michael Bjørndal som er næringspolitisk fagsjef i NHO reiseliv.

Dette gjelder spesielt småsteder som tilbyr aktiviteter og opplevelser. Byhotellene har hatt en mye dårligere sommer, viser tallene fra NHO.

– Mens Kristiansand og Bodø har hatt godt belegg i sommer, sliter de andre byene mer. Oslo har for eksempel hatt 30 prosent belegg i juli, mot normalt rundt 70.

Nordmenn er nå ferdige med sin ferie, det betyr at mange reisemål står uten gjester resten av året når de utenlandske turistene ikke kommer.

– Året 2020 blir ikke normalt, selv om juli har vært bra for enkelte.

Lengter etter utenlandske turister

Også i Lysefjorden er de utenlandske turistene svært ønsket.

– Jeg håper virkelig de utenlandske turistene er tilbake neste år. Det er noe eget over hvor begeistret de er over naturen vår. Mens nordmenn er litt blaserte, er de utenlandske turistene storøyde og overveldet av hva vi har her inne.