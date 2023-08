Rekordår for IKM

IKM Gruppen fikk et resultat før skatt på 445 millioner kroner for fjoråret. Dette er nesten 200 millioner kroner bedre enn i 2021, og selskapets desidert beste år noensinne, skriver Aftenbladet. Fjorårets rekordhøye olje- og gasspriser førte til at IKM Gruppen fikk en samlet omsetning på rekordhøye snaut 5,3 milliarder kroner.