Rekordår for gjennomførte fagprøver

270 flere lærlinger i Rogaland tok fagprøven i 2021 enn året før . Aldri før har så mange gjennomført fagprøven og dette lover godt for framtiden sier seksjonsleder for opplæring i bedrift, Catrine Utne Pettersen.



– Behovet for fagarbeidere i Rogaland er stort, nå og i årene som kommer. Over 1 000 av dem som bestod fag- eller svenneprøve, er voksne som ønsker å formalisere kompetansen sin og sikre seg fortsatt jobb gjennom praksiskandidatordningen, sier hun.

Det var 3 300 nye lærekontrakter og 3 800 lærlinger som gikk opp til fagprøve i Rogaland. Dette er ny rekord.