Med lav kronekurs er det dyrt å være nordmann på ferie. Men det lett å la seg friste når naboen eller vennene er ute på tur.

Reisebloggerne Anne Marthe Widvey og Jørn Bjørn Augestad har reist en del.

«Vagabjørn» Augestad fra Finnøy utenfor Stavanger har vært i alle verdens land og skrevet bøker om å reise.

Widvey er opprinnelig fra Karmøy, men er bosatt i Sandnes. Influenseren deler flere temaer med sine følgere, og reisetips er et av dem.

Anne Marthe Widvey Favorittsted: London (reist dit 50 ganger) Utforska land: 80 land Instagram-følgere: 36.000

Jørn Bjørn Augestad Favorittland: Etiopia, Kirgisistan, Madagaskar og Norge Utforska land: 195 land (alle) Instagram-følgere: 23.000



Jørn Bjørn tok likevel en reisepause i 2022. Da havnet han på sykehus etter en bilulykke.

Philip (journalisten): Philip (journalisten) Hei! Dere reiser jo mye. Har dere noen tips til hvordan man kan få reist litt billig? Jørn Bjørn Augestad: Jørn Bjørn Augestad Jada! Kjør på! Anne Marthe Widvey: Anne Marthe Widvey Ja, det har jeg :) Kom med dem.

Bo på en sofa eller hjemme hos noen

La oss begynne med hotell. Augestad sier han ikke sover så mye i slike senger.

– Jeg bor mye hos lokale. I tillegg jeg bruker mye Couchsurfing og Airbnb. Jeg reiser så mye, så jeg vil ikke bruke opp alle pengene mine på hoteller.

Jørn Bjørn Augestad reiser mye med bil. Her fra en reise i 2020 som endte i Irak. Foto: Jørn Bjørn Augestad / Privat

Widvey ser etter hoteller av en bestemt type. Hvis de er små eller akkurat har startet opp, kan de være bedre og ta mindre betalt.

– Jeg ser ofte etter hoteller med under 50 rom. Som regel får man bedre service, og det er lagt mer i selve rommet. Nyoppstarta hoteller kan være billigere fordi de ønsker flere besøkende og gode omtaler, sier hun.

Spar på hotellet, bruk pengene i byen

Å droppe hotellfrokosten kan også lønne seg.

– Om du for eksempel er i Roma, kan du heller gå i gatene for å nyte maten de har der. Det er ikke vits med et dyrt hotell når du bare skal sove der, sier hun.

Philip (journalisten) : Philip (journalisten) Booker dere ofte hoteller gjennom restplasser hos for eksempel TUI og Ving? Anne Marthe Widvey: Anne Marthe Widvey Nei, av erfaring liker jeg best å bruke Hotels.com og Airbnb. Da føler jeg at vi får mer kontroll på hvor vi er.



Vi har gjort noen bomturer tidligere der det så veldig fint ut på bildene. Så kommer vi frem, og det er veldig barnehageferie eller charterstemning. Men det er litt smak og behag.

Augestad går på sin side langt i å advare mot restplasser.

– Ofte er det de dyreste billettene som er igjen. Så det er bedre å være litt tidligere ute. Ellers risikerer du at det blir veldig dyrt, sier han.

Billigst flybilletter hos flyselskapene

Også når det gjelder flybilletter kan det være mye å spare. Augestad vurderer nøye hvor han mellomlander, hvis han må det.

– Jeg gjør mange reiser gjennom Krakow. Der kan du få flybilletter for bare hundrelappen, sier han.

Hvis du må bli i Norge i sommer, ikke vær så lei deg. I mai snakket NRK med en forsker som ville tenkt seg om to ganger før han dro til Middelhavet på grunn av varmen i sommer.

Flere lavprisflyselskaper setter opp reiser gjennom for eksempel Polen, sier han.

Widvey bestiller stort sett alltid direkte fra flyselskapet. Det er ofte billigst, er hennes erfaring.

– Og det blir mindre stress om man mister bagasjen eller flyet blir kansellert. Da kan du kutte et mellomledd og snakke direkte med flyselskapet.

Også hun er opptatt av lavprisselskaper.

– Av og til søker jeg på Finn.no for å se om det billige flybilletter tilgjengelig. Og hvis vi ikke trenger bagasje, pleier vi å se på Wizz Air eller Ryanair. Og tog eller buss kan være billigere, påpeker hun.

Phillip (journalisten): Phillip (journalisten) Tusen takk for mange gode tips! Jørn Bjørn Augestad: Jørn Bjørn Augestad Null problem! Anne Marthe Widvey: Anne Marthe Widvey Selvsagt!

Selv om det var pandemi, var Augestad så reiselysten at han trosset reiseråd i 2020. Han tror flere hadde forstått ham hvis de visste hvordan han reiste.

Har du noen gode tips til hvordan man kan få reisen billig? Del det med andre i kommentarfeltet, da vel!