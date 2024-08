Reisande blei evakuerte ved Stavanger lufthavn Sola

Terminalen ved Stavanger lufthavn Sola blei i dag evakuert ei kort stund. Alle måtte ut frå terminalen og venta ved tryggleikskontrollen. Nå skal folk vera på veg inn att. Det er ukjent kva som er årsaka.

– Me sat på ein restaurant på innanlandsterminalen, det kom tryggleiksvakter og sa at alle måtte ut. Me venta utanfor tryggleikskontrollen saman med mange andre i 20 minutt, før dei opna att, Rune Hetlelid.

Ylva Celius Trulsen, som er pressekontakt i Avinor, seier til NRK at det var snakk om ei «security-hending». Ho vil ikkje gå nærare inn på kva som skjedde.

Politiet hadde ikkje kjennskap til hendinga då NRK kontakta dei i 11.35-tida.