– Det er jo enkelt å bare gå rett fra bilen og inn i et tørt kjøpesenter.

Det sier Ingvild Pettersen, som har tatt turen til Kvadrat i Sandnes for å gå på kafé.

– Vi får bare leve med det regnet som er nå. Det er koselig å komme hit og ta en kaffe, sier hun.

Ingvild Pettersen syns det har vært mye regn i sommer, men at hun heldigvis har fått oppleve en del sol i Sverige. Foto: Willem Jacobus Leendertse / NRK

På Klepp litt lenger sør i fylket har Monica Espedal og hunden Lilly tatt turen til Jærhagen for å handle.

– Det er fint å kunne lufte seg under tak. I dag er planen å kjøpe noen skjorter til Lilly. Hun kommer fra USA, og trenger klær til det kalde norske været.

– Hva synes du om været?

– For min del går det fint. Vi nordmenn kler bare godt på oss, også går vi ut. Regnjakken ligger klar i bilen i tilfelle vi skal på tur, svarer hun.

Monica Espedal (til venstre) setter pris på å kunne handle innendørs når det regner. Foto: Willem Jacobus Leendertse / NRK

Økt omsetning

– Vi tror absolutt at regnværet har fått mange til å trekke innendørs for å shoppe i sommer, sier Janne Stange.

Stange er senterleder ved Alti Amanda i Haugesund, og forteller at besøkstallene for de fire siste ukene har gått opp med 12 prosent og omsetningen med 14,5 prosent sammenlignet med i fjor.

– Dette er veldig gledelige tall for oss. Jeg tror økningen skyldes en kombinasjon av økte renter og priser, og at flere da har valgt å bli hjemme, istedenfor å reise på utenlandsferie, og da heller bruke pengene sine på shopping på kjøpesenteret, sier hun.

De siste fire ukene har Kvadrat i Sandnes hatt en økning på 8,4 prosent i omsetning, sammenlignet med i fjor. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

25.000 personer hver dag

Kjøpesentre i Oslo, Trondheim, Bergen, og i Kristiansand melder også om god pågang og økt omsetning.

– Folk har mindre å rutte med, men hos oss er omsetningen er bra. Trenden er at folk fortsatt handler, men nå billigere klær, sier Jomar Asbøll, senterleder ved Trondheim Torg.

Storo Storsenter i Oslo melder også om stor pågang og økt omsetning de siste fire ukene.

– Hittil i år har nesten 3,2 millioner mennesker tatt turen til Storo storsenter, sier senterleder Unni Merethe Aasgaard. Foto: Privat

– Økte renter og priser kan absolutt ha bidratt til at flere velger å feriere i Norge og Oslo kontra å dra utenlands, sier senterleder Unni Merethe Aasgaard.

Hver dag kommer det rundt 25.000 personer til kjøpesenteret, noe som er like mye som en fullsatt Ullevål stadion.

Sist uke var spesielt god, med 18,3 prosent flere besøkende og 15,8 prosent økt omsetning sammenlignet med i fjor.

– En av grunnene til at tallene for sist uke er så gode er premieren av den nye Mission Impossible-filmen. Det genererer både besøkstall og omsetning. Samtidig merker vi oss at vi har en del norske kunder denne sommeren. Vi ser det på bilskiltene og hører det på dialektene, sier Aasgaard.

Jubler over sommertallene

Ved kjøpesenteret M44 på Bryne merker de også at folk trekker inn. De siste ukene har de hatt 14,5 prosent flere besøkende sammenlignet med i fjor.

– Folk kommer innom og tar en kaffe, snakker med bekjente og tar et avbrekk fra møkkaværet. Mange stopper også her med bobilen, sier senterleder Eli Ulveseter.

– Selvfølgelig jubler jeg! Det er alltid gøy at folk finner veien til M44. Kjempekjekt, sier Eli Ulveseter, som er senterleder for M44. Foto: Privat

– Hvor mye har været å si?

– Vi har hatt en fin vekst hele året, så jeg er usikker. Litt har nok med været å gjøre. Det skyldes nok også at mange er hjemme istedenfor å dra på ferie i år. Ikke alle har råd til å reise. Mange er hjemme på grunn av skyhøye priser i utlandet, svarer hun.