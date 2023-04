– Dette er strålende. Ordningen i Hå er helt enestående. Den har gjort det økonomisk mulig for oss å være hjemme med barna til de er tre år, sier seksbarnsfar Jan Arvid Søyland på Hå i Rogaland.

I løpet av 12 år har han og kona Inga Helene altså fått seks barn.

– Her er det sjelden rolig. Men vi har tross alt valgt det selv, sier Jan Arvid.

For Inga Helene har kontantstøtte fra både stat og kommune kommet godt med, og ekteparet har benyttet seg av ordningen for fire av barna.

Nå er hun hjemme med yngstedatteren på seks måneder. Trolig vil ekteparet også kunne benytte seg av den kommunale ordningen for datteren når hun fyller to år.

Jan Arvid og kona Inga Helene Søyland har benyttet seg av Hå kommune sin kommunale kontantstøtteordning for fire av seks barn. Nå vil trolig også Sophia (6 måneder) dra nytte av ordningen. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Kommunen har egen ordning

Hå kommune har nemlig hatt en kommunal kontantstøtteordning fra fylte to år til og med fylte tre år.

Alice Haver er på lekeplass sammen med Fredrik (1,5) og søsknene Endre og Hanna. De to eldste barna begynte i barnehagen da de var ett år.

Nå skal hun være hjemme med Fredrik til han blir tre år.

– At jeg kan få dette valget er fantastisk. Det er et hjertesukk fra mor å få friheten til å velge å være hjemme med barna sine, og ikke måtte sende dem inn i en institusjon fra de er åtte måneder gamle, sier hun.

VG kunne fredag melde at regjeringen nå vil kutte i den nasjonale kontantstøtteordningen. Forslaget er at ordningen nå skal gjelde fra barnet er fylt 13 måneder, til og med barnet er 19 måneder.

I dag gjelder ordningen fra fylte 13 måneder til og med fylte 23 måneder.

Olav (7), Hugo (9), Elias (3) og Alvin (5) i familien Søyland i Hå kommune har alle vært hjemme fra barnehagen til de har fylt tre år. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Viktig sak for ordføreren

Hå kommune har lenge vært en varm forsvarer av kontantstøtten. Jærkommunen er landets mest rause for dem som velger å være hjemme med de minste barna.

Ordfører Jonas Skrettingland (KrF) i Hå sier spørsmålet om de skal dekke opp den perioden staten nå kutter, vil komme opp.

For han og hans parti er det en viktig sak å ta vare på, ut fra at familien skal ha valgfrihet. Han vil derfor at kommunen skal utvide ordningen, om staten kutter i sin.

– Men vi må se på om vi kan utvide ordningen innenfor vårt budsjett, sier Skrettingland.

Ordfører i Hå kommune, Jonas Skrettingland (KrF), ønsker å forlenge den kommunale kontantstøtteordningen om regjeringen kutter i den nasjonale. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

I kommunen er det gradvis færre som har benyttet seg av ordningen, som gir familier som ikke har barnehageplass i overkant av 5200 kroner i måneden per barn i måneden mellom fylte to og tre år.

– Men de barnefamiliene som bruker den setter veldig stor pris på den, sier Skrettingland.

Et vanskelig regnestykke

Hvor mye ekstra det vil koste for kommunen å dekke opp de fire månedene som staten nå kutter, er et vanskelig regnestykke.

Men han har tro på at KrF har bred støtte hos de andre partiene i kommunen når det gjelder ordningen.

Det gleder småbarnsmor Alice Haver.

– Det er enormt bra, og jeg er stolt av kommunen som velger å satse på dette, sier hun.

Selv om Hå gir mest, eksisterer ordningen også i andre kommuner. Blant annet har Giske, Randaberg og Karmøy kommunal kontantstøtte.

Den nasjonale kontantstøtteordningen gir rundt 7500 kroner per barn per måned.