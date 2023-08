Regjeringen utsetter fristen for Utsira Nord

Regjeringen utsetter fristen for søke om tildeling av areal i havvindområdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord med to måneder, melder NTB.

Den nye søknadsfristen settes til 1. november for å sikre at aktørene har den informasjonen de trenger for å kunne levere søknad, opplyser regjeringen.

Årsaken til utsettelsen er at det vil ta lengre tid enn ventet å få ESAs godkjennelse etter statsstøttereglene. Esa er Eftas overvåkingsorgan.

Når ESA-prosessen viser seg å ville ta lengre tid, mener departementet det vil være uheldig å motta søknader til dagens frist 1. september.

Norwegian Offshore Wind advarer mot ytterligere forsinkelser i prosessen hvis Norge skal nå målet om å bli verdensledende innen flytende havvind.

– Det er uheldig at vi får ytterligere forsinkelser, men vi håper de nå gjør tiltak som gjør opp for dette senere. Det er helt essensielt at prosessen rundt fremtidige utlysninger går langt raskere enn de vi har opplevd rundt Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, dersom vi skal nå havvindmålet 30 gigawatt innen 2040, sier leder Arvid Nesse i Norwegian Offshore Wind.