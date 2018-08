Regjeringen må svare for seg

Lørdag skrev Aftenbladet at helikopteret som veltet på Sola i fjor, kan ende opp som reservedeler. Nå skriver avisen at regjeringen må svare Stortinget om dette. Jenny Klinge (Sp) i justiskomiteen sier til avisen at de frykter flere helikoptre kan ende opp som det som veltet.