– Nå er vi kjempelettet, sier Katrine Lilleland, som driver Matros Bar i Stavanger sammen med mannen Stian Robberstad.

De åpnet kranene i desember, men rakk så vidt å holde på i en uke før regjeringen innførte en nasjonal skjenkestopp den 13. desember.

Nå, ganske nøyaktig én måned etter, er skjenkestoppen fjernet.

– Nå må vi tørke støv og «shine opp» igjen, sier Stian Robberstad.

Nå kan må de kaste seg rundt for å være klare til å åpne igjen allerede i morgen.

– Vi må bestille vin og varer, vi har ikke turt å bestille så mye enda. Men nå må vi være klare til å åpne klokka 16 i morgen, sier Lilleland.

Regjeringen åpner kranene igjen

Før kveldens pressekonferanse la både Helsedirektoratet og FHI ut sine anbefalinger.

Der ble det foreslått at den nasjonale skjenkestoppen kunne bli fjernet. FHI foreslo skjenkestopp fra klokken 22.00 eller kl. 24.00.

Jonas Gahr Støre kunne melde på kveldens pressekonferanse at det bli åpner for skjenking fram til 23.00 fra i morgen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Og på kveldens pressekonferanse åpnet regjeringen kranene igjen, men med en skjenkestopp fra klokken 23.00.

– Skjenking av alkohol vil bli tillat fram til 23.00 for spisesteder. Servering må skje ved bordene, sa statsminister Jonas Gahr Støre

Endringen vil gjelde fra og med i morgen.

– Haglet inn med bordreservasjoner

Fru Juske restaurant i Grimstad har vært stengt siden før jul, men er allerede fullbooket både i morgen og på lørdag.

– Etter at det var på Dagsrevyen har det haglet inn med bordreservasjoner, sier eier Tommy Hushovd.

Tommy Hushovd sier det har haglet inn med bordreservasjoner. Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Han er strålende fornøyd med at de nå kan åpne.

– Vi er veldig fornøyde med at vi fikk skjenke til 23. Det holder for oss. Vi gamblet nok litt med å åpne allerede i går, men heldigvis slo det til. Alle har vært permittert og vi har tapt masse penger, sier Hushovd.

Vi åpner baren også, men nattklubben nytter ikke før klokka 2 om natta.»

Eier Tommy Hushovd er strålende fornøyd med at de nå kan åpne.

I Stavanger jubles det også på restauranten Bellies.

– Dette var helt supert, sier Christoffer Bergøy, restaurantsjef i Bellies i Stavanger.

Som veldig mange andre restauranter og spisesteder har de opplevd en nedgang i reservasjoner, men har klart å holde det gående.

Nå ser kjøkkensjef Tony Martin, og restaurantsjef Christoffer Bergøy i Bellies fram til en veldig god helg. Foto: Elise Pedersen / NRK

Nå krysser de fingrene for at det vil bli en veldig god helg.

– Jeg tror folk flest er klare for å kose seg litt, sier Bergøy.

Kan hente tilbake alle permitterte

I Hjørnevikbua Pub i Florø henger det fortsatt julepynt på veggene i lokalet, som vitner om bråstoppet før jul.

– Det var veldig kjekt å få beskjed om at vi endelig kan åpne opp igjen. Jeg skal feire det litt i kveld, sier Terje Andersen, som driver Hjørnevikbua.

Terje Andersen driver Hjørnevikbua Pub i Florø. Han er glad for at han nå kan hente inn alle de permitterte ansatte. Foto: Fredrik Johan Helland / NRK

De siste ukene har han permittert 16 ansatte. Nå kan alle komme tilbake.

– Vi vil egentlig ha full åpning, men vi har forståelse for at vi får tidsbegrenset skjenking. Om det blir rom for det, håper vi at de vil åpne til normal åpningstid.

Har vært tungt for utestedene

Norge har vært det eneste landet i Europa med full skjenkestopp, noe som har vekt kraftig kritikk fra utelivsbransjen.

– Jeg håper det er siste gang, og at det ikke kommer en ny runde. Det er mange som har måttet trekke ut pluggen, sier Robberstad.

Bård Hoksrud mener regjeringen har brukt for lang tid på å oppheve skjenkestoppen. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Bård Hoksrud i Fremskrittspartiet reagerer på at regjeringen har brukt så lang tid på å oppheve skjenkestoppen.

– Dette er en tapt uke for serveringsbransje. Ettersom de har somlet så mye, har det kostet mye fordi de kunne holdt åpent. Dette har ført til tapte arbeidsplasser og at bransjen har tapt mye penger.