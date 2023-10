Regjeringa utset søknadsfrist for havvind i Nordsjøen

Søknadsfristen for dei som vil vera med på å byggje ut havvind på Nordsjø 2-feltet, sør i Nordsjøen, er utsett med to veker. Det går føre seg forhandlingar med EFTA sitt overvakingsorgan om korleis norsk statsstøtte skal leggjast opp, opplyser energiminister Terje Aasland til Haugesunds Avis. Samstundes er søknadsfristen for Utsira nord utsett med ein månad. Kostnadane går kraftig opp og interesserte industriselskap ønskjer meir statsstøtte enn dei 23 milliardane som til nå er løyvd frå regjeringa.