Regionalt anlegg i Sokndal

Nytt Raceway-anlegg i Sokndal kroner er nå langt nærmere en realitet. Det er klart etter at det regionale kulturutvalget i Rogaland fylkerskommune har gått inn for at motorsportanlegget blir et regionalt anlegg sier styreleder KNA Raceway A/S Hans Arve Pedersen.