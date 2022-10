Refleks er eit ork og ser dumt ut

Den viktigaste grunnen til at fotgjengarar ikkje brukar refleks er at dei gløymer det. Men 5 prosent svarar at refleks er eit ork å ta på, eller at det ser dumt ut. Dette er resultatet av ei undersøking gjort for Frende forsikring. Den viser også at fotgjengarar i Rogaland ligg midt på treet her i landet når det gjeld refleksbruk. 57 prosent brukar refleks her i fylket.