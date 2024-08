Redningsmannskap rykker ut til seilbåt i drift

En losskøyte fra Hovedredningssentralen (HRS) har blitt sendt ut for å redde en seilbåt i drift utenfor Kvernevik i Stavanger. Båten skal være langt fra land.

Seilbåten har ikke seil og har mistet påhengsmotoren. Det er fire personer om bord.

Operasjonsrommet i HRS sier til NRK at situasjonen er udramatisk, og at redningsaksjonen foregår i rolige og kontrollerte former.

Båten vil slepes inn til Risavika havn.