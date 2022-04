– Det er med blandede følelser at jeg står her. For jeg skulle så gjerne ønsket at han kunne vært her selv og tatt imot hederen, sier Susanne Opheim.

Hun og barna tok i dag imot Jacob Opheims medalje.

Det var 7. november i fjor at Jacob Opheim kastet seg i vannet på Sandve på Karmøy. Han hoppet for å redde en åtte år gammel gutt som falt fra moloen.

Susanne Opheim er glad for at mannen blir hedret etter sin død. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Vi er veldig glad for at han blir hedret. Ungene er veldig stolt av pappaen sin. Han vil alltid være superhelten vår, sier Susanne Opheim.

37-åringen var på tur sammen med og kona Susanne da ulykken skjedde. Det blåste kraftig. Bølgene var høye.

Surfere i nærheten hjalp de to som var i vannet med å komme opp. 8-åringen ble reddet. Jacob døde to dager senere på Haukeland sjukehus.

– Et barns liv ble reddet. Et voksent liv gikk tapt. I denne sammenheng blir ord fattige. Tragedien rammet familien hard og brutalt i november i fjor, sa ordfører Jarle Nilsen under dagens markering.

Heder og ære

Jacob Opheim fikk medalje for edel dåd i sølv. Statsforvalteren i Rogaland sto for overrekkelsen på vegne av regjeringen.

Susanne, John-Kristoffer og Thiril-Marie mottar pappa Jacob Opheims medalje. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Heltedåden Jacob gjorde er helt enorm, sier statsforvalter Bent Høie.

Det er Karmøy kommune og politiet som nominerte Jacob Opheim. Medaljen er en høythengende utmerkelse. Den er rangert som nummer 14 av de norske dekorasjoner.

– Dette er en medalje som gis til de få personene som risikerer sitt eget liv for å redde andre, så det er veldig sjelden denne medaljen deles ut, sier Høie.

Innsamling

Jacob Opheims død vekket sterke følelser i samfunnet rundt. Blant annet startet barndomsvenner en innsamling til kona Susanne og barna. De fikk inn over 1.8 millioner kroner.

– Det har vært helt enormt. Jeg har ikke ord for det. Hele Norge har gitt oss støtte, og det hjelper oss gjennom dagene, sier Susanne Opheim.

Folk har ofte tent lys på stedet hvor Jacob Opheim døde. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

For selv om hun og barna minnes superhelten sin med glede har de fortsatt tunge dager.

– Vi er blitt mer knyttet sammen som familie nå. Vi har alltid hatt et sterkt bånd, men det har vært helt spesielt i denne tiden. Vi hjelper hverandre i gode og dårlige stunder, sier Opheim.

Nå håper hun at Jacob blir husket som det gode mennesket han var.

– Jeg tror alle som har kjent ham er stolt av å ha kjent ham. Han var en fantastisk person.