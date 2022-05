Redningshelikopter hjelper turfølge

To personer har havnet i vanskeligheter i Frafjordheiene, og et redningshelikopter er sendt for å hjelpe dem ut.

– Det er ulendt terreng de to personene er i, derfor valgte vi å sende redningshelikopter, opplyser redningsleder Steinar Vatne ved Hovedredningssentralen for Sør-Norge.