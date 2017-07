Redningsaksjoner til sjøs mangedoblet på få år – slik skal flere reddes

– Da skal jeg falle uti?

Med hendene litt nonchalant i lommene og en litt usikker mine i ansiktet går helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) utenfor kaien i Stavanger. Få sekunder senere får han kastet ut en livbøye til seg og noen sekunder etter det igjen er han ombord på en redningsbåt – men det er ikke alltid hjelpen er så nær.

– Det var ikke så kaldt som jeg hadde trodd. Redningen kom veldig fort og det var veldig effektivt. Men hvis dette hadde vært kveld og man hadde hatt litt innabords så kunne dette ha vært ganske dramatisk, sier Høie.

Flere må reddes

Og i et Stavanger sentrum som yrer av folkeliv på grunn av matfestivalen Gladmat, så er det ikke uvanlig at noen får en våt avslutning på kvelden. I hele landet har antall redningsaksjoner, der folk havner i sjøen og må reddes, økt kraftig de siste årene.

I 2005 var det 350, mens i 2016 var 1641. Til nå i 2017 har det vært 1050. I mange tilfeller kan hjelpetiden være avgjørende.

Her er helseminister Bent Høie i vannet før han blir "reddet". Foto: Arild Eskeland / NRK

– Vi opplever dessverre mange drukninger i sommerhalvåret. Det er viktig at det er hjelp tilgjengelig. Jeg er veldig takknemlig for Røde Kors og de som gjør en frivillig innsats, sier Høie.

Men det er ikke alltid de frivillige er nær nok. Og derfor er Høie med og setter i gang en nasjonal dugnad for å gjøre folk flest til livreddere.

Nasjonal livredningsdugnad

– Den nasjonale dugnaden handler om å gi folk flest kunnskap om hjerte- og lungeredning og symptomene på hjerneslag. Og det handler om å trygge folk å faktisk tørre å hjelpe når folk trenger hjelp, sier Høie.

Flere skal lære tidlige tegn på hjerneslag.

Flere skal lære tidlige tegn på hjertestans.

Flere skal lære førstehjelp og ringe 113 raskt når det står om livet.

I dag overlever 350 i Norge hvert år for at noen i nærheten kan hjerte- og lungeredning. I Danmark overlever over 500 på grunn av rask respons fra folk i nærheten.

– Vi må greie å redde like mange her i landet, sier helseministeren.

Per 1. juli i år har det vært 38 drukningsulykker i Norge.

Røde Kors med på laget

– Vi synes den nasjonale dugnaden er veldig bra. Vi har stort fokus på førstehjelp, sier nestleder i Stavanger Røde Kors, Arild Røksund.

I Stavanger sentrum vil det være ekstra beredskap de neste dagene. Opp mot 250.000 besøker vågen under Gladmatfestivalen.

– Det skjer jevnt og trutt at noen havner i vannet her, og vi vil at folk skal føle seg trygge, sier Røksund.