Redningsaksjon på Preikestolen

Klokka 0105 i natt kom det melding fra en turgåer i området mellom Preikestolen og Brattli, like ved Hengjande. Turgåeren, en mann i slutten av 30-årene, hadde falt og slått seg tidligere på dagen, og var nå så vond, kald og våt at han ikke klarte å gå videre. Norsk Folkehjelp. Strand, ble kalt ut. Mannskap derfra tok seg opp til mannen og fikk startet tiltak for å få ham varm. Det var ikke tilrådelig å frakte mannen ned til fots. Han hadde store smerter og terrenget var bratt, glatt og ulendt. Redningshelikopteret kom dem til unnsetning, og fikk heist mannen opp circa klokken 06. Han ble fraktet til Sola, hvor ambulansen overtok ham.