Redningsaksjon i Nordsjøen

Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS) har igangsatt en redningsaksjon for vaktbåten "Ankerfisk" på Sleipnerfeltet i Nordsjøen. Det melder Haugesunds Avis. Båten, som er hjemmehørende på Utsira, tar inn vann og situasjonen omtales som "dramatisk, men under kontroll".