Redningen kom da han fikk bestemme selv

Capsen og sølvsmykket er på. Det er også smilet, og lysten til å vise frem sin nye skole. Christer Haavardsholm tror nesten ikke det er sant.

– Jeg har ikke gått på skole på ti år. Jeg trodde aldri jeg skulle gjøre det igjen, sier 26-åringen.

Han står i skolegården, på nye ABR videregående skole på Karmøy. Leiligheten han leier ligger en kort spasertur unna. Hverdagen er lys.

Før var den mørk.

Fikk ikke velge selv

I 2014 slapp Christer ut av fengsel, og fikk plass på behandlingsinstitusjonen Veksthuset i Sandnes.

– Jeg visste at den modellen de har der er altfor tøff for meg, så jeg havna på gata igjen, sier han.

Dagene gikk i amfetaminrus. Han sov ikke før kroppen var så sliten at han ikke klarte å holde seg våken. Så begynte han å ruse seg på heroin, og ble tvangssendt til behandling.

Men denne gangen fikk han velge hvor han skulle behandles videre.

– Det var da jeg leste om ABR-senteret, og så at den modellen passet meg best, sier han.

23. januar i år tok Karmsund ABR-senter på Karmøy, imot Christer. Gjennom fritt behandlingsvalg, som Regjeringen innførte i 2015. Og i august ble han skoleelev.

Frykter for arbeidsplasser

Nå frykter daglig leder Halvor Hansen, at et eventuelt regjeringsskifte skal føre til at senteret mister de 15 plassene de tilbyr gjennom den nye ordningen. Tidligere i uken fikk han besøk av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: NRK

– Jeg frykter jo veldig hva som vil skje med denne typen ordninger, dersom Ap skulle vinne valget. Vi er opptatt av at folk får velge den behandlingen man tror passer best for seg, sier Hauglie.

Hansen er bekymret for både pasienter, og de ansatte.

Daglig leder på Karmsund ABR-senter, Halvor Hansen. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Det ville vært en skandale for rusmisbrukerne dersom dette forsvant. Dessuten ville flere av mine ansatte mistet jobben, sier Hansen.

Skal ikke bestemme helt selv

Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap), mener Hansen ikke har grunn til å uroe seg, dersom Ap kommer i regjering.

Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap).

– Arbeiderpartiet er tydelige på at vi skal opprettholde gode private og offentlige behandlingsplasser, men vi ønsker at det skal skje i offentlig regi, sier Liadal.

– Men blir ikke valgfriheten mindre?

– Jeg velger å tro at det offentlige, i samråd med pasienten, vil finne fram til en god behandling for den enkelte. Da vil den faglige vurderingen være avgjørende for hvor kjøpene foregår. Det er ikke den enkelte pasient som skal shoppe behandlingstilbudet, sier hun.