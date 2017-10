Redd rottene skal bite barna

– Flere rotter pilte rundt ved hovedveien. Det er mye hyggeligere å møte en pusekatt når en er ute på tur, synes Gisle Breivik.

Haugesunderen møtte de første rottene på en kveldstur like før sommeren, like ved der han bor. Det er likevel ungene han er mest bekymret for. Både sine egne, og de som går i de to barnehagene i nærheten.

– Jeg er bekymret for at ungene skal bli bitt. Gjør rottene skader på huset, blir det sekundært, sier han.

Gisle Breivik er bekymret for at barnehagebarna i nærområdet skal møte på rotter, og bli angrepet. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Også naboen, Audun Møgster, har hatt besøk av den mindre hyggelige sorten.

– De blir flere og flere. Først løp de på veien, så begynte de å komme opp på terrassen vår, men katten har drept mange, sier han.

Katten Scirocco tok knekken på rotta, som hadde kommet seg opp på terrassen til Audun Møgster. Foto: Privat

Mange ringer om rotter

Dessverre er ikke opplevelsene til de to naboene unike. Haugesund kommune har ikke tall på hvor mange rottehenvendelser de får i året, men i perioder øker det kraftig.

– I alle de årene jeg har jobbet med dette har vi fått veldig mange henvendelser fra innbyggere. Akkurat nå har vi 20 rottefeller ute rundt omkring i byen, sier avdelingsleder for vann og avløpsnettet i kommunen, Kåre Johannesen.

Rotter på dagtid

Naboene nord i byen har sett rotter på dagtid også. Det er ikke et godt tegn.

– Rotter på dagtid er et tegn på at det er veldig mange rotter i området, sier seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Arnulf Soleng.

Soleng kan mye om rotter. Gnagerne bygger seg gjerne bol i bakken, under planker eller skrot. Men de søker seg gjerne inn i huset også. En sprekk på 12 millimeter er nok til at rottekroppen klarer å smyge seg inn. Finnes ikke sprekken der allerede, kan rotter gnage seg gjennom alt materiell som er mykere enn jern.

Har lagt ut gift

– Rotter kan gjøre ganske stor skade. I huset kan de gnage i stykker vannrør, strømledninger, klær og møbler. De som plages bør ta affære, og kontakte kommunen, sier Soleng.

Rottene som møter opp på kveldsturene til Breivik kan heldigvis snart bli et ekkelt og fjernt minne.

– Vi vet ikke om rottene kommer fra kloakknettet, men Anticimex Skadedyrkontroll har vurdert situasjonen. De har nylig lagt ut gift i kummene i dette området, og om noen uker blir dette fulgt opp, sier Johannesen.

Breivik er glad for at kommunen har tatt problemet på alvor. Nå håper han at kveldsturene blir rottefrie.

– Det var veldig hyggelig å høre, og jeg håper det viser igjen. Jeg snakket med barnehagene og de har heldigvis ikke sett rottene ennå, sier han.