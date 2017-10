Redaktør vil «oppdra elsyklister og andre sykkeltullinger»

– Det går temmelig kjapt med de tunge syklene, sier Bjørn Sæbø, som mer enn én gang har vært redd for å bli påkjørt på vei til jobb i Stavanger sentrum.

«Jeg kuttet ut radiolytting (...). Etter å ha blitt sneiet av en syklist to morgener på rad (...), forsøkt skvist opp til statuen av Alexander L. Kielland og vært vitne til syklister som i stor fart krysser fotgjengerfelt (...), gjelder det å skjerpe sansene. Fordommene mine (...) retter seg primært mot elsyklistene.»

Bjørn Sæbø, redaktør i Rogalands Avis. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Slik starta Sæbø, som er redaktør i Rogalands Avis i Stavanger, kommentaren i egen avis denne uka.

Antall elsykler har eksplodert

For noen år siden var syklistene og bilistene i åpen konflikt om plassen på veien. Siden da har elsyklene trilla ut på norske veier, gangstier og sykkelfelt. På få år har nordmenn kjøpt batteridrevne sykler for én milliard kroner. Mange bytter til og med ut bilen med syklene som gir syklisten drahjelp.

Sæbø er glad for alle som velger miljøvennlige transportmidler, men mener det er nødvendig med litt oppdragelse.

– Vi får tynna ut biltrafikken, og det er bra for miljøet. Men de som er på sykkel, enten det er vanlig sykkel eller elsykkel, må visse klok og fornuftig sykkeladferd, mener han.

Elsykler har et batteri som gir drahjelp når syklisten trår på pedalene. Når farten har nådd 25 kilometer i timen, slutter motoren å dra. Foto: Jørgen Pettersen / NRK

Underforstått: Mange gjør ikke det. Til forskjell fra «kondomdraktkledde treningssyklister i de vanskelige 40-årene», ifølge Sæbø. «De kan sykle, vet å beregne bremselengde og forstår at tempoet av og til må ned», skriver han.

Sæbø tar imidlertid ikke til orde for forbud eller elsykkelsertifikat, men ber om mer kontroll.

– Å ha litt politi i gatene hadde vært greit der det både er mange som går og mange som sykler, sier han.

Rune Svendsen, seksjonsleder trafikk og sjø ved Sør-Vest politidistrikt, kan imidlertid ikke love mer politi.

– I utgangspunktet blir det ikke flere kontroller av syklister. Vi har to hovedprioriteringer: ruskjøring og hastighetsoverskridelser, sier han.

Sakte på veien – fort på gangstien

Roar Børresen leder sykkelsatsinga i Stavanger kommune. Han vedgår at det finnes elsyklister som «er i overkant ivrige på pedalene» når de møter fotgjengere.

– Syklistene må vise at de har kontroll, og ta hensyn til de andre i trafikkbildet, sier han.

Roar Børresen leder sykkelsatsinga i Stavanger kommune. Stavanger er en av byene som forsøker å få flere til å gå, sykle eller kjøre buss framfor å kjøre bil. Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

Lars Heskje i Syklistenes Landsforening på Jæren er ikke spesielt begeistra for Sæbøs aviskommentar. Han mener all negativ oppmerksomhet ødelegger for målet om å få flere til å sette seg på setet – med eller uten batteri under.

Organisasjonen er klare på at alle, skal ferdes hensynsfullt, men mener hovedproblemet er at syklistene ikke har nok plass.

– Sykler du blant bilene, går det for sakte. Sykler du blant fotgjengerne, går det for fort. Vi må ha flere sykkelfelt og -veier og bedre tilrettelegging for denne trafikantgruppa, sier han.