We were told by the government,

by the ministry

We can blow up the mountain

We can dump it in the sea

Bergensbandet Real Ones ønsker å ta vare på kloden, noe som er åpenbart i tekstene til deres nye plate «Love Your Mother».

Omslaget som viser planeten vår i all sin prakt, illustrerer hva bandet er opptatt av om dagen. DESIGN: MARTIN KVAMME

På tittelsporet kommer de med et direkte stikk til Nordic Mining som etter planen skal deponere gruveavfall Førdefjorden.

Mining business

Sent this message out:

Mind your own business

Don´t you stand and shout

Tematikken har tvunget seg frem over tid, ifølge vokalist David Chelsom Vogt.

– En ting er å være politisk opptatt, som i sangen om gruvedumpingen i Førdefjorden. Å synge om klima på generelt plan handler mer om at saken blir en stadig større del av våre liv.

Real Ones med alt utstyret før konserten på Martinique i Stavanger. Foto: LARS ARNE LINDLAND / NRK

Lanseringsturnéen for «Love Your Mother» vil de gjøre så klimavennlig som mulig. Likevel kommer de ikke utenom enkelte flyreiser.

Real Ones er Kåre Opheim, Ivar Chelsom Vogt, David Chelsom Vogt, Øystein Skjælaaen og Jørgen Sandvik. Foto: Francisco Munoz

Som når det fagre nord skal få besøk av Real Ones.

Moddi liker å reise sakte

Artisten Pål «Moddi» Knutsen bor på Senja og har sluttet å planlegge flybaserte turnéer. Han har gjennomført over ti tur-retur-reiser med buss og tog til Oslo det siste året.

Den turen tar 27 timer, hvis alt klaffer.

Moddi er flittig bruker av tog når han skal ut og spille. Foto: Pål Moddi Knutsen

– Det er langt, men jeg har blitt veldig glad i den turen og er på hils med både bussjåfører og fergemenn hele veien nedover. Jeg får også brukt reisetiden på fornuftige ting.

Han ønsker ikke å være belærende og prektig, men han mener det er mye å hente på å legge opp reiseruter som er geografisk logiske.

Moddi skisserer opp reiseruten til hans Europa-turné. Foto: Pål Moddi Knutsen

– Hvis man ikke har lyst til å bruke fly som hovedtransportmiddel, da kan du ikke være i Kristiansand den ene dagen og i Honningsvåg den neste. Da må du velge én, eller kanskje ingen.

Når værgudene stikker kjepper i hjulene og tog- og bussavganger innstilles, er det ikke umulig at du treffer på Moddi på flyet.

– Jeg har funnet meg i fly oftere enn jeg ønsker. Det blir jo sånn.

Rom for klimapop

Marte Wullf kaller musikken sin for «klimapop» og står bak initiativet Spillerommet, et nettverk for kunstnere og artister med et særlig miljøengasjement.

– De siste årene har jeg jobbet på måte som gjør at jeg ikke trenger å reise så mye. Jeg har blant annet gjennomført en sykkelturné der jeg spilte for mange tusen flere enn jeg ville nådd på en ordinær turné.

Marte Wullf vil bidra til å sette klimasaken på dagsordenen til kunstnere og artister. Foto: Julia Naglestad

Wullf er ikke så opptatt av musikkbransjens flyvaner, og vil heller snakke om de store linjene på et statlig og internasjonalt plan for å få ned utslipp.

– Den ene gangen jeg fikk Bylarm til å arrangere et seminar om klima, ville jeg snakke om kunst og klima. Det ble i stedet en «må du virkelig ta det flyet»-samtale. Det er ikke uinteressant, men det er veldig mye annet å diskutere.

Stor produksjon – større ansvar

Stig Schjølset fra miljøorganisasjonen Zero mener man må gå igjennom hele næringskjeden i musikkbransjen for å gjøre en reell forskjell.

Han trekker frem bandet Coldplay som et stjerneeksempel.

– Coldplay jobber veldig systematisk for å nå sitt mål om å kutte utslippene på sin verdensturné. Alle samarbeidspartnere, leverandører og underleverandører blir satt under lupen.

Neil Young. Foto: Pressebilde / Reprise Records

Klimakrigeren Neil Young har ikke gjort en eneste konsert siden 2019. Han vil ikke turnere mer hvis det ikke kan bli gjort klimanøytralt. Nylig uttalte han til The New Yorker at de prøver å finne ut hvordan de kan gjøre en selvforsynt, fornybar turné.

– Alt som driver kjøretøyene våre, scenen, lysene, lyden, alt som gir energi, er rent. Ingenting skittent hos oss. Dette er noe som er svært viktig for meg, hvis jeg noen gang drar ut igjen.

Protestmusikk

Fra Senja forklarer Moddi hvorfor han løser det på sin måte:

– Klimaargumentet for å ta dieseltog over Saltfjellet er jo så som så. Jeg gjør det for å fortelle meg selv og omverdenen at vi i fremtiden ikke kan leve så raskt som vi gjør nå. Vi kan ikke forvente å ha liv som skal strekke seg over så store avstander.

Brødrene David og Ivar Chelsom Vogt har spilt sammen i Real Ones siden de var tenåringer. Foto: LARS ARNE LINDLAND / NRK

David Chelsom Vogt i Real Ones mener at politikerne har det største ansvaret for å legge til rette for at alle kan ta de rette valgene.

– Selv om man ikke nødvendigvis klarer å holde sin egen sti helt ren, må man fortsatt prøve å bidra politisk, Da kan det bli lettere å endre rammebetingelsene. Hvis man fikk tog som gikk overalt, og var lette å ta, så er folk med på det. Men hvis det er langt og man knapt har noe alternativ, da blir det fly.