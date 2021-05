Reagerer på regler for muntlig eksamen: – Urimelig og urettferdig

– Jeg tenker at alle med litt vett forstår at dette er totalt ulogisk og skaper utrygghet nå på slutten av videregående, sier Lars Magnus Kristensen, 3. klasse-elev ved Stavanger Katedralskole.

Lars Magnus Kristensen mener at reglene for muntlig eksamen er urimelige. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Grunnen til at Kristensen er frustrert er koronaretningslinjene for muntlig eksamen.

På en muntlig eksamen skal faglærer, ekstern sensor, og selve eleven være til stede.

Hvis sensoren ikke kan stille på grunn av sykdom, skal eksamen fortsatt gjennomføres over Teams, eller andre lignende programmer.

Om læreren ikke kan stille opp grunnet sykdom, så skal hele eksamenen avlyses, og eleven får vitnemål uten å måtte ta muntlig eksamen.

Men dersom eleven er syk, så skal eksamen utsettes til juletider. Og de vil ikke få vitnemål før de har tatt muntlig eksamen.

Rasmus Abel Stava tror han velger å dra på eksamen selv om han blir syk. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Flere jeg har snakket med sier at de vil komme på eksamen uansett om de er syke eller ikke. Siden de ikke vil måtte komme tilbake for å ta eksamen, forteller Rasmus Abel Stava, som også er 3. klasse-elev ved Stavanger Katedralskole.

Vil avlyse eksamen

Også blant lærere vekker ordningen reaksjoner.

– Det virker helt urimelig og urettferdig. Det er utfordrende for elevene, som må ta et ansvar de ikke burde hatt i det hele tatt, forteller Torgrim Gram Økland, lærer ved Stavanger Katedralskole.

Torgrim Gram Økland, lærer ved Stavanger Katedralskole, syns muntlig eksamen burde avlyses, for å gjøre det rettferdig for elevene. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Han mener den riktige løsninger ville være å avlyse muntlige eksamenen for alle. Slik at det blir rettferdig for alle VG3-elever.

– Det har vært store forskjeller mellom skolene i hvordan det siste halvåret har vært. Få har hatt likt opplegg, og eksamen bygger på at alle har hatt et likt utgangspunkt, og slik er det ikke nå, sier Økland.

Utdanningsdirektoratet påpeker at dette er samme regler som pleier å være i et normalår, altså uten pandemi.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby hadde tirsdag ettermiddag et møte med alle fylkesordførerne om muntlig eksamen. Alle fylkesordførerne har skrevet under på et brev til Melby hvor de ber om at muntlig eksamen blir avlyst.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby Foto: NRK

– Kunnskapsministeren lyttet, og sa at hun vil vurdere situasjonen fortløpende, sier fylkesordfører i Rogaland Marianne Chesak (Ap).

Slik situasjonen er nå, så føler elevene seg tvunget til å dukke opp på eksamen selv om de er syke.

– Jeg skal nok være så ærlig å innrømme at jeg ville kommet på eksamen, om jeg var syk. Og så heller hatt på munnbind, forteller Stava.