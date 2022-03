Reagerer på kvinnelige gründer-tall

Det må bli en politisk oppgave å sørge for flere investeringer til kvinnelige gründere. Det mener Venstre-leder Guri Melby.

Ifølge en rapport får kvinnelige gründerbedrifter i Norge kun 0,1 prosent av investeringene.

Melby reagerer kraftig på dette og har nå sendt skriftlig spørsmål til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) for å be ham svare på hva han vil gjøre.

– Det er veldig dumt både for likestillingen og for det norske næringslivet at ikke kvinners ideer har like god sjanse til å lykkes som menns, sier hun.