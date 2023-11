Reagerer på halvering av eigedomsskatt

– Fjerning av halvparten av eigedomsskatten, som det nye fleirtalet i Stavanger går inn for, kjem til å gå ut over tilbodet til innbyggjarane i byen. Det seier gruppeleiar for Ap, Dag Mossige. Han peikar på at pengar frå eigedomsskatten kan brukast til å løna lærarar og sjukepleiarar, fordi pengane kjem inn kvart år.