Reagerer på «deilig»-rabatt på russefester

– Vi ble invitert på fest, men fikk ikke komme inn fordi noen der mente vi ikke hadde høy nok standard, sier Thea Vinningland.

Hun går tredjeåret ved Vardafjell videregående skole i Haugesund. Nå er hun lei av at russetida er så seksualisert og basert på utseende.

– Jeg takler å bli avvist. Jeg har min egen russegruppe. Men andre blir veldig lei seg og begynner å grine, sier hun.

Sex og penger

NRK har vært i kontakt med flere jenter som er russ i 2021. De ønsker ikke å stille til intervju, men bekrefter det Thea Vinningland forteller. De sier også at det finnes et klassesystem, og at det er mye snakk om sex.

– Det finnes et system. Er du ikke fin nok, så kommer du ikke med. Og så er det ulike prisgrupper. Noen må betale 300 kroner for å være med og rulle. Andre kan betale 100. Og noen får det gratis, sier Vinningland

– Hva skal til for å rulle gratis?

– Da må du være dritfin.

Ifølge Thea betaler også yngre jenter for å rulle. Også der har hun hørt om mye sexpress.

– Jenter blir bedt om å enten suge eller ha sex med dem for å bli lovet rullepass, Dermed så handler veldig mye om sex i russetida. Jeg skjønner at foreldre er bekymra, sier Thea Vinningland.

FESTING OG SEXPRESS: Russetida handler om festing for mange. Enkelte opplever også forskjellsbehandling og sexpress. Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix

Vet at det skjer

NRK har snakket med russepresidenter fra skoleåret 2019/2020. De har ulike opplevelser av uskrevne russeregler og kriterier for å være med på fester.

– Jeg hørte veldig mye snakk om både sexpress og vektgrenser for å bli med på russebusser, men opplevde det aldri selv i min krets, sier tidligere russepresident ved Sandnes videregående skole, Thea Rettedal.

Hun vet likevel at det har vært problemer med forskjellsbehandling andre steder.

Bekymret mobbeombud

Ellen Fjermestad har vært mobbeombud i Rogaland i to russeperioder. Hun har ikke hørt så mye om at det kreves penger for rulling. Men har hørt om andre krav.

– Det kan være audition for å være med på busser. Og da er det snakk om både vekt og høyde. Det er en bekymringsfull utvikling, sier Fjermestad.

En erfaringsrapport Sørvest politidistrikt gjennomførte i 2019 viser at en del russ får emosjonelle vansker etter russetida.

BEKYMRET: Mobbeombud Ellen Fjermestad er redd for at flere unge skal få emosjonelle vansker som følge av russetida. Foto: Privat

– Det bekymrer meg. Særlig når vi hører at russetida begynner stadig tidligere, og strekker seg ut i tid. Det er alltid sårbart å være utenfor et fellesskap, men det blir forsterket i russetida på grunn av viktigheten av tilhørighet i russefellesskapet, sier Fjermestad.

Nå har Rogaland fylkeskommune dannet en tiltaksgruppe bestående av representanter fra fylkeskommunen, politi, mobbeombud, SLT-koordinator fra kommunesektoren, rektor og elev. Fjermestad mener alle voksne også har et ansvar.

– Og så er det viktig at russeforeldre snakker sammen for å kunne lage felles normer, tar voksenansvaret og tør å snakke om de vanskelige tingene, sier mobbeombudet.

Kjenner seg ikke igjen

NRK har snakket med folk på alle de tre russebussene i Haugesund. De kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene.

HAR HØRT RYKTER: Men Mathilde Nordskog Sigurdsen, Johan Trulserud og Viljar Bruntveit benekter sexpress og at det gjøres forskjell på folk i forhold til hvor pene de er. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– På vår buss betaler alle 100 kroner hver for å rulle. Her kan alle komme inn, sier Johan Trulserud

Trulserud er en av russepresident-kandidatene ved Skeisvang videregående skole. Han sier han har hørt om lignende episoder som Vinningland beskriver.

– Men helst i andre byer, sier han.

Medelev Viljar Bruntveit sier ting kan ha blitt misforstått i fylla.

– Ting blir ofte oppfattet feil når det er promille inni bildet, sier han.