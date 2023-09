Reagerer kraftig på at Gjøvik får desentralisert legeutdanning

Politikarar i Rogaland reagerer kraftig på at regjeringa i dag har offentleggjort at NTNU på Gjøvik skal få desentralisert medisinutdanning. Studentane skal gå to år i Trondheim og deretter fire år på Gjøvik. Stavanger har fått same ordninga i samarbeid med Universitetet i Bergen.

Universitetet i Stavanger fekk sist for eitt år sidan nei frå regjeringa til å oppretta ei eiga medisinutdanning. Det får fylkesordførarkandidat for Venstre i Rogaland, Kjartan Alexander Lunde til å fyre av ei breiside mot regjeringa.

– Her kom Ap og Sp og torpederte legeutdanninga i Stavanger fordi dei ikkje skulle ha fleire legeutdanningar i Noreg, Og så kjem dei i dag opprette ei ny utdanning på Gjøvik. Det er heilt spinnvilt!

Også førstekandidatane i fylket for KrF og Høgre, Anne Kristin Vik Bruns og Ole Ueland, reagerer på at Gjøvik får desentralisert legeutdanning, medan UiS har fått nei til å opprette si eiga utdanning for legar.