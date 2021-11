Rasopprør til Oslo

Frykten for at liv går tapt på grunn av ras på riksveg 13 i Suldal har aldri vært større. En aksjonistgruppe på Facebook for trygg riksveg 13 gjennom Suldal har snart 6.000 medlemmer, og i dag reiser en full buss med vei-aksjonister til Stortinget for å kjempe for rassaka.