Rasområdet er vurdert som farlig

Havarikommisjon og geolog ferdig på rasstedet på Sørlandsbanen for i dag. Området er vurdert som farlig å ferdes i, melder Sør-Vest politidistrikt. Det blir etablert vakthold på stedet. Enkelte av vognene er vurdert til å kunne trekkes ut, og den gamle delen av E39 forblir stengt på ubestemt tid.

Det er store materielle skader etter at et godstog ble truffet av et steinras ved Heskestad i Rogaland i natt. Sørlandsbanen kan bli stengt i flere dager.