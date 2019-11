FNB-politikeren liker ikke at 70-90 prosent av pengene som går til hurtigbåter er subsidiert av fylkeskommunen. Han mener det må bli slutt på slik pengebruk, som folk i byene må ta støyen for.

Han argumenterer med at det blir for dumt at fylkeskommunen skal betale for hurtigbåt fra for eksempel Kvitsøy til Stavanger nå de som bor på Kvitsøy har et annet alternativ med Kvitsøyferja og buss.

– De som bor på Kvitsøy kan bosette seg i Stavanger, så slipper de både båtturen, ferjeturen eller bussturen, sier Myrhol.

– Dette er arrogant og historieløst. Det faller ikke i god jord hos oss pendlere.

Lars Kåre Pedersen er oppgitt. Han pendler fra Kvitsøy til jobb i Stavanger med hurtigbåten som har én avgang fra Kvitsøy om morgenen og én om kvelden.

– Politikerne må gi beskjed hvis de ikke vil ha folk boende i distriktet, i stede for å seigpine folk med kutt etter kutt i samferdselstilbudet, mener han.

PENDLERE: – Vi krever ikke noe. Vi kjemper for det vi har, sier Lars Kåre Pedersen og Kjersti Eltervaag. Foto: Hanne Høyland / NRK

Pendlerruten gjorde Kvitsøy mulig

Både Pedersen og medpassasjer Kjersti Eltervaag reagerer på uttalelsen og kaller den korttenkt. Begge valgte i sin tid å flytte til Kvitsøy, nettopp på grunn av denne pendlerruten. Da hadde båten i tillegg flere avganger, men da tilbudet ble halvert for 4,5 år siden, ble det krevende nok for de to småbarnsfamiliene å håndtere logistikken.

– Det er frekt å be oss om å flytte. Jeg vil få mye mindre tid med familien min hvis dette tilbudet legges ned, sier Eltervaag.

– Nei jeg kunne ikke tenkt meg å flytte fra Kvitsøy. Jeg er derfra og bygget hus der for seks år siden, legger Pedersen til.

Foto: Hanne Høyland / NRK

Frykter spøkelseslandsby

Han frykter at en eventuell nedleggelse vil føre til fraflytting fra øya. Noe han allerede ser tendenser til. For 30 år siden var det vanlig at videregående elever fra øya bodde på hybel, men pendlerruten har gjort at flere nå bor hjemme.

– Nå må vi velge. Skal vi ha distrikt og ta vare på slike perler som Kvitsøy, eller skal vi la det bli til en spøkelseslandsby eller hyttedestinasjon? Skal det være et velfungerende samfunn må folk faktisk bo her.

Kvitsøy-ordfører Stian Bjørsvik mener ikke det er denne ruta som suger penger ut av budsjettet.

– Det er vanskelig for oss å ta et slikt utsagn seriøst. Pendlerruten har vært en suksesshistorie i 30 år, og for oss er den helt nødvendig for at kabalen skal gå opp for våre pendlere, sier ordføreren.