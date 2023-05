– Det var ikke noe fint syn. Jeg har egentlig ikke noe ord som kan beskrive det, annet enn grotesk. Jeg ble vel bare forbannet og måtte roe meg ned, sier Øyvind Haugvaldstad på Mosterøy i Stavanger.

Øyeblikket da han mottok bildet av kattene sitter friskt i minne. I dagene før observerte han at minkfeller ble plassert ut i området.

Innen ett døgn var to av kjæledyrene hans borte. Han sier videre at det var poten til kattene som utløste slagfellen og ble sittende fast. Dermed har fellen med kattene havnet i sjøen.

– Jeg vet ikke hvor lenge kattene har vært pint, men forhåpentligvis har de dratt den rett på sjøen og druknet med en gang, og ikke ligget der i timevis, sier Haugvaldstad.

Det var avisa Øyposten som skrev om saken først.

Feilbruk av minkfelle

– Det er jo mink fellene er beregnet på, så her mener jeg det er gjort feil. Når fellene ikke er tildekt, da er det tilgang til katter og andre dyr og, sier Haugvaldstad.

Det er ikke minken han bekymrer seg mest for.

– Jeg er for at minken må vekk, men de som jakter den må tenke seg om. Det er ikke alle som vet hvordan de bruker feller, de må sette seg inn i lover og regler og sjekke fellene, sier han.

Kattelivet til Chablis endte brått i møte med en minkfelle. Foto: Øyvind Haugvaldstad

Snart går skuddpremien opp

Og snart øker skuddpremien på mink til 1000 kroner i Stavanger kommune.

– Jeg frykter at det vil bli flere som vil sette ut feller. De kjøper en felle som er godkjent etter norsk lov, og setter den ut uten å tenke på at her skal det dekkes til. Da kan det ryke enda flere katter og eventuelt hunder som kan komme borti fella, sier Haugvaldstad.

Han har fire katter igjen og frykter at de også kan møte minkfeller i nær fremtid.

Enstemmig vedtatt

Stavanger-politiker Leif Arne Moi Nilsen (Frp) er fornøyd med økning i skuddpremie og mer jakt.

– Vi vil jo ha bort minken, den hører ikke hjemme her. Jeg er veldig glad for at jeg fikk medhold i utvalget, alle sa det var genialt, sier han.

Frp-politikeren blir først stille når hendelsen med kattene fra Mosterøy blir nevnt.

– Jeg er selv veldig glad i dyr og dette er absolutt ikke bra. Det er det eneste negative med jakten, hvis de bruker feller og andre dyr enn minken blir tatt, sier han.

Minken skal bort

Moi Nilsen mener det er en effektiv løsning å sette opp skuddpremien.

– For en gangs skyld tror jeg det kommer til å funke. Det kommer ikke til å være en mink igjen i hele Stavanger kommune. Jegere reiser hit fra hele landet, de kommer til å legge minken død, sier han.

Flere jegere har ifølge Moi Nilsen tatt kontakt og har jaktplanen klar.

– Jegerne jeg har snakket med sier de skal bruke hund og lokke minken ut av hiet og dermed skyte minken. Ingen har nevnt bruk av feller, sier han.