Rasekattar gjekk i minkfelle

Naturforvaltar Vegard Ankarstrand i Stavanger kommune fryktar at fleire hundar og kattar kan bli drepne i feller som blir sett ut for å fange villmink. Øyposten fortel i dag om ein mann på Rennesøy som har mista to rasekattar i ei minkfelle. Stavanger kommune kjem truleg i løpet av våren til å vedta ein skottpremie på 1000 kroner for kvar innleverte villmink.