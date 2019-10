Ras ved Fantahålå

Ved klokken 15.00-tiden i dag, gikk det et ras ved Fantahålå langs Lysefjorden. En båt er på vei for å om deobservere om det er tegn på at noe eller noen er tatt av raset. Hittil er det ingen indikasjoner på at noen har blitt direkte berørt.