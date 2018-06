Ras stenger Ulladalen

Tidlig onsdag gikk det et ras i Ulladalen i Suldal kommune. En familie er isolert som følger at raset. – Det er nærmere fem år siden det gikk et så stort ras her, forteller beboer Torjus Halsne. Til Suldalsposten opplyser kommunen at veien vil åpne igjen torsdag.