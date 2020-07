Ras på riksveg 13 i Suldal

Det er gått et ras på riksveg 13 sør for Nesflaten i Suldal. En diger steinblokk er løs. Vegtrafikksentralen opplyser at entreprenør er på vei til raset. Et kjørefelt er sperret som følge av raset. I fjor gikk det et større ras på strekningen.