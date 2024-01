Ras i Sauda – fylkesvei 520 stengt

Det har gått et ras på fylkesvei 520 i Sauda opp mot Hellandsbygd i området ved Juvasstøl. Det er et snø- og skredras som det ikke er mulig å passere. Entreprenøren som har ansvar for driften av veien, skal få inn en geolog som skal se på om det er mulig å rydde veien og åpne igjen uten fare for nye ras. Veien er nå stengt opplyser veitrafikksentralen.