Rapport: Utslitt kobling førte til tap av oljetrykk

Det var en helt nedslitt kobling til en oljepumpe som førte til at et helikopter fikk et plutselig tap av oljetrykk i hovedgirboksen under en øvelse i Nordsjøen 25. september i fjor. Det konkluderer Statens havarikommisjon med i en fersk rapport (ekstern lenke).

Helikopteret Sikorsky S-92A var operert av Bristow. 25. september 2021 var det ferdig med å trene på et redningsoppdrag og skulle tilbake til Ekofisk-feltet i Nordsjøen, nærmere bestemt Ekofisk Lima. Helikopteret fikk et plutselig tap av oljetrykk i hovedgirboksen.

Besetningen satte umiddelbart kursen mot Ekofisk Lima for landing. Den foregikk uproblematisk og ingen personer kom til skade.

Undersøkelsen har vist at tapet av oljetrykk kom som følge av at koblingen som drev den ene oljepumpen var helt nedslitt. Havarikommisjonen mener den unormale slitasjen var et resultat av flere faktorer.

Sikorsky har etter hendelsen nedjustert gangtiden til koblingen for at noe lignende ikke skal skje igjen. I praksis betyr dette at helikoptrene må oftere inn til service.