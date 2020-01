Rapport: «Lite sannsynleg at ein bilbrann spreier seg»

NRK har lese rapporten som Avinor fekk laga før dei bygde den delen av parkeringshuset som tok til å brenne tysdag.

I rapporten frå 2012 står det at det er lite sannsynleg at temperaturen ved ein eventuell brann kjem til å bli så høg at stålet mister si bereevne i eit parkeringsanlegg med ope vegger. Det står òg at ein bilbrann har lite sannsyn for å spreie seg vidare til andre bilar.

Begge vurderingane byggjer på ein test frå 1985, ifølgje Eivind Rake. Han har vore brannsjef, men er nå førsteamanuensis i risikostyring, samfunnstryggleik og beredskapsleiing ved Universitetet i Stavanger.

– Dette er lettbeint. Vurderingane tar ikkje høgde for usikkerheit. Føresetnadene har endra seg mykje på over 30 år. Mellom anna korleis ein bygger, og kva for bilar som er parkerte, seier han.

Slik ser parkeringshuset ut frå lufta etter brannen tysdag.

Meiner regelverket bør endrast

Onsdag kom det fram at brannen starta i ein dieselbil. Likevel er det ikkje ubetydeleg at det finst så mange elbilar i dag, ifølgje Rake.

– Batteria på elbilane brenn annleis enn tradisjonelle bilar. I tillegg er bilane større i dag enn i 1985, og det er mykje meir plast på dei, seier han.

Førsteamanuensis Eivind Rake ved Universitetet i Stavanger er blant forfattarane av ei bok som snart kjem ut om samfunnstryggleik. Sider av storbrannen på Sola bli tatt med i boka, som regelverk og samfunnsutvikling. Foto: Mari Friestad / NRK

Rake har lese rapporten, og kallar han «klassisk». Han har ingen grunn til å tru at Avinor ikkje har følgd reglane, men meiner regelverket bør bli endra.

– Det er ikkje uvanleg å ha slike korte vurderingar utan å drøfte dei i særleg stor grad. Viss Avinor bad konsulentselskapet om å sjå på fleire moglege scenario, hadde det blitt ein lengre og dyrare rapport.

Avinor har ikkje oversikt over korleis alle parkeringshusa deira er brannsikra og konstruert. Anlegga ser ulike ut frå lufthamn til luftham, seier kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud.

– Når vi bygger, bygger vi i samsvar med forskrifter og krava som gjeld, seier ho.

Selskapet skal nå evaluere brannen.

– Spørsmåla som blir stilte nå, blir ein del av dette evalueringsarbeidet, seier Ulverud.

Parkeringshuset ved Stavanger lufthavn Sola dagen etter storbrannen. Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

– Designa for å tola brann i ein time

Førsteamanuensis Bjarne Christian Hagen ved Høgskulen på Vestlandet, har jobba mykje med konstruksjonar av bygningar og branntryggleik.

Han er ikkje overraska over at delar av konstruksjonen på parkeringsanlegget ved flyplassen på Sola kollapsa.

– Slike type anlegg er designa for å tola brann i ein time. Det er minimumskravet frå styresmaktene.

– Kva om brannen ikkje skjedde i eit parkeringsanlegg like ved ein flyplass?

– Dersom ein ikkje hadde fått hjelp frå bilane frå flybrannvesenet, måtte ein rekna med at heile anlegget hadde kollapsa og alle bilane øydelagde.

Førsteamanuensis Bjarne Christian Hagen ved Høgskulen på Vestlandet er ikkje overraska over at delar av parkeringsanlegget ved flyplassen på Sola kollapsa. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Det er byggteknisk forskrift som fastset reglane for bygningar i Noreg, også parkeringshus. Ifølge tidlegare brannsjef Rake har det ikkje vore store endringar i forskrifta dei siste 30 åra.

Ifølge regelverket er det mellom anna ikkje krav til sprinklaranlegg for parkeringsanlegg over bakken. Sprinklaranlegg var det heller ikkje i parkeringshuset som brann på Sola.

– Ut frå korleis desse bygga blir designa med låge etasjar kor brannvesenet ikkje kjem til, burde det vore krav om automatisk sløkkeanlegg, seier Hagen ved Høgskulen på Vestlandet.

Han trur likevel ikkje det blir endringar i regelverket med mindre det kjem ganske kritiske tilbakemeldingar frå styresmaktene på måten det i dag blir bygd på.

– Det bør vera ein kombinasjon av at styresmaktene stiller krav, at byggeigarane er meir bevisste og at brannvesenet er med i diskusjonen.

– Reglane er gode

Kathinka Leikanger Friquin er forskar i Sintef. Ho meiner det er særs viktig at det blir gjort ei god gransking etter storbrannen.

– Ein må få vite kvifor brannen oppstod, kvifor han var vanskeleg å sløkke og kvifor han spreidde seg, seier ho.

Sintef-forskar Kathinka Leikanger Friquin meiner det er viktig med ei god gransking etter garasjebrannen. Foto: Morten Andersen

Ho er ikkje heilt einig i at byggereglar og brannkrav må bli strengare.

– Eg trur reglane er gode. Men bilparken vår har endra seg. Bilane er større og breiare, og det er meir brennbart materiale i dei. Likevel er parkeringsplassane og husa like små. Og det er lågt under taket.

Det er Direktoratet for byggkvalitet som har ansvaret for regelverket for bygging av parkeringshus. Dei ligg under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland omtaler saka som svært alvorleg. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Me er alltid interessert i nye faktaopplysningar og er det grunnlag for å endra regelverket, så gjør me det. Men det trur eg er altfor tidleg å konkludere med i dag, seier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Ministeren ønsker å venta på resultata frå undersøkingane som ska gjerast i Stavanger før ho kommenterer krava.