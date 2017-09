– Det viktigste vi har kommet fram til er at det regimet som styrer helse, miljø og sikkerhet, er velfungerende og godt, sier professor Ole Andreas Engen ved Universitetet i Stavanger (UiS).

På grunn av flere alvorlige hendelser på norsk sokkel, nedsatte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) en arbeidsgruppe for å gjennomgå sikkerheten i oljebransjen.

Petroleumstilsynet (Ptil) har i hele perioden fått sterk kritikk fra miljøorganisasjoner og arbeidsgiverforeninger for å ikke gjøre nok for å forhindre ulykkene og nestenulykkene.

Men Engen, som har ledet arbeidet og som leverte sin rapport fredag, forsvarer tilsynet.

– Vi har et godt regime, men samtidig er det sårbart – ikke minst når man får utfordringer med hensyn til oljepris, nedbemanning osv., sier han.

Usikkert om kutt er årsaken

Det store spørsmålet er om kostnadskuttene i bransjen har gått utover sikkerheten i Nordsjøen. For i årene fram til 2015 ble sikkerheten på plattformene i Nordsjøen stadig bedre, men alt snudde da oljenedturen slo inn for fullt.

Engen og rapporten slår imidlertid ikke fast at nedskjæringene har gått utover sikkerheten.

– Det er vanskelig, for man kan ikke si at en hendelse har en årsak som heter kostnadskutt. I en så pass komplisert bransje som oljeindustrien har en hendelse alltid mange årsaker, men det er selvfølgelig fullt mulig at noen av årsakene kan være kostnadskutt, sier han.

Ole Andreas Engen, professor i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Foto: Ståle Frafjord / NRK

– Kan du være mer konkret?

– Det går rett og slett på antall mennesker som jobber i en organisasjon. Blir det tre og ikke fem, kan noen måtte løpe fortere, og det kan føre til at man glemmer både hjelm og vernebriller for å si det enkelt, sier Engen.

– Det er en sammenheng

Fagforeningene, som har vært med på arbeidet med rapporten, holder fortsatt fast på at det er en sammenheng med oljekuttene og de alvorlige hendelsene.

– Våre medlemmer – på grunn av bemanningskutt og på grunn av at de står til knærne i omstillingsrunder – har i dag mindre ressurser til å jobbe med HMS. Budsjettene tillater dem ikke i å delta på HMS-konferanser, og så mener vi at HMS-arbeidet som sådan har blitt svekket på grunn av kostnadskutt og dårligere kontrakter og rammevilkår, sier andre nestleder i Safe, Roy Erling Furre.

Roy Erling Furre, andre nestleder i Safe. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Han vil ikke uten videre være med på den kraftige kritikken mot Ptil.

– Jeg sitter i de fleste trepartsarenaene i næringen, og kommer definitivt til orde med mine bekymringer, men det er ikke dermed sagt at vi har klart å løse dem, sier Furre.

Glad for at tilsynet består

Nå skal arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ta rapporten med seg videre i arbeidet med stortingsmeldingen om sikkerheten i oljebransjen, som skal bli lagt fram for Stortinget til våren.

– Jeg er glad for at utvalget har blitt enige om en felles virkelighetsbeskrivelse, og at de ønsker å videreføre dagens rammer og tilsyn, sier Hauglie.