Ransaking i Storgata

Politiet har foretatt en ransaking i Storgata i Sandnes i forbindelse med en etterforskning.

En samlet vurdering av opplysningene i saken gjorde at politiet var bevæpnet. Det var også hundepatrulje på stedet.

Operasjonsleder Gjøran Solheim opplyser at de har ønsket å komme i kontakt med personen på adressen av praktiske årsaker knyttet til ransakingen, men at det ikke er snakk om en pågripelse, eller fare for andre utenforstående.

Politiet har nå avsluttet ransakingen, og kan ikke si noe mer om hvilken sak dette gjelder på nåværende tidspunkt.