Randaberg har under 11.000 innbyggere, men to statsråder

Den lille kommunen Randaberg, med under 11.000 innbyggere, i Rogaland har tidligere vært mest kjent for persilleproduksjon og deres leveranse av poteter til kongen

Nå blir de Norges nye «minister-bygd», med to statsråder i Erna Solbergs regjering.

– Det er svært sjeldent. Jeg har aldri hørt om noe lignende, sier politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam.

Bent Høie (H) fortsetter som helseminister, mens Iselin Nybø (V) er ny forsknings- og høyere utdanningsminister.

Ingen flerkulturelle

Samtidig er det ingen statsråder med annen etnisk bakgrunn enn norsk i den nye regjeringen. Til tross for at det bor 833.751 personer som er innvandrere eller er barn av innvandrere i Norge.

– Det er et problem at den gruppen ikke er representert, mener Takvam.

FRA RANDABERG: I 2016 gikk Iselin Nybø (V) og Bent Høie (H) sammen til den tradisjonsrike stortingsmiddagen på Slottet. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Flere har utpekt Abid Raja (V) som en aktuell statsrådskandidat, men han fortsetter som stortingsrepresentant og får ingen ministerpost.

– Når regjeringen framhever integrering i sin plattform og tar til orde for en inkluderingsdugnad, blir fraværet av en politiker med en annen enn norsk bakgrunn veldig synlig.

En annen Venstre-politiker som ikke fikk statsrådsplass i den blågrønne regjeringen er Sveinung Rotevatn.

Nybø-comeback

Iselin Nybø mistet stortingsplassen etter valget i fjor, men gjør nå et realt comeback når hun overtar halve Kunnskapsdepartementet.

– Venstre-leder Trine Skei Grande og Nybø jobbet systematisk med utdanningspolitikk i forrige periode. Dette blir et viktig felt for Venstre, sier NRKs politiske kommentator, Lars Nehru Sand.

Under valgkampen i fjor var statsminister Erna Solberg (H) på besøk i Randaberg. Nå har hun fått med seg to statsråder fra den lille kommunen i Rogaland. Foto: Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

Hun omtales som en energisk politiker, og er godt oppdatert på fagfeltet hun nå får ansvar for.

– Iselin Nybø var en mange tippet som statsråd. Hun er åpenbart et politisk talent, som Skei Grande ønsker å ta vare på, sier Magnus Takvam.

– Kjempestolte

Det var flere fra Randaberg på Slottsplassen onsdag. Nybøs foreldre, Olav og Irene Nybø dro til Oslo på dagstur.

– Det er kanskje eneste gangen vi får oppleve dette. Det er spennende. Vi er kjempestolte, sier Olav Nybø.

– Det blir en annen hverdag for henne nå. Vi er ikke overrasket over at hun får tillit. Iselin har vært en driftig dame, som jobbet godt på Stortinget i forrige periode, legger Irene Nybø til.