Randaberg dårligst i landet: Vil ikke endre forskrift

En undersøkelse om hvordan norske kommuner legger til rette for hundeeiere ble lagt frem av Norsk Kennel Klub tidligere denne uka.

I undersøkelsen skiller Randaberg og Risør seg ut som de dårligste i landet.

Varaordfører i Randaberg, Renate Kolsnes (H) sier til Bygdebladet at de ikke vil endre forskriften for hundehold, som ble vedtatt i kommunestyret vinteren 2023.

En del av vedtaket fra 2023 var at det ble innført båndtvang året rundt i nesten hele Randaberg. I tillegg skulle kommunen få fartgang i arbeidet med å etablere hundelufteområde.

– Jeg tror det er riktig at Randaberg kommer dårlig ut i undersøkelsen. Det skyldes nok at vi har lovet et hundelufteområde, men som fortsatt ikke har blitt noe av, sier Kolnes til Bygdebladet.

Hun sier til avisa at hun er uenig med at forskriften bryter med intensjonen i hundeloven, og avvisser at den er for inngripende i hva hundeeier har lov til.