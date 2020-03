Råkøyrar mistenkt for piratkøyring

I Stavanger stoppa politiet ein bil for å ha køyrd for fort i natt. Da han blei stoppa, fekk dei dessutan mistanke om at mannen, som er i 50-åra, køyrde pirattaxi. Han får ikkje bruke bilen på ei stund, og køyretøyet er avskilta.