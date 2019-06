Råkjørte på motorsykler

To motorsykkelførere under 20 år mistet førerkortene sine etter å ha blitt målt til hastigheter på 112 km/t og 101 km/t i 70-sonen på E 134 i Aksdalbrekka. Den ene føreren kjørte sykkelen kun på bakhjulet under målingen. Det er full stans i trafikken.