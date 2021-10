Råkjøring i 60-sone

To menn på 29 og 33 år mistet førerkortet i en fartskontroll Utrykningspolitiet hadde i 60-sonen i Jødestadveien på Hommersåk i Sandnes tirsdag kveld. De to mennene ble målt til 96 km/t. Ni andre bilførere fikk bøter for å ha kjørt for fort.