Mannskapet på fiskefartøyet «Tobis» merket mjauing da de var langt til havs. De hadde reist fra Egersund til Karmøy i Rogaland, og hadde nettopp forlatt Austevoll i Vestland da de oppdaget den firbeinte blindpassasjeren

– Oi, tenkte jeg. Den skal jo ikke være her. Ikke fikk vi tak i den på noen timer heller, sier Sander Tananger.

Etter ei stund klarte de å få plassert katten på et toalett om bord. Men ingen aner hvor pus gikk om bord.

– Vi ble kontaktet av fiskefartøyet da de var ute på sjøen. De har heldigvis tatt godt vare på katten, sier daglig leder Elisabeth Ellingsen i Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland.

Hun fikk nylig hente pus i land da fiskebåten la til kai på Karmøy i Rogaland. Da ga hun ham navnet Tobis. Oppkalt etter fiskefartøyet.

Blodig jakt

Det ble også en noe strabasiøs jakt da katten skulle fanges om bord på fartøyet. Til tross for at Dyrebeskyttelsen hadde med bur og redskaper, så måtte det en sjømann til for å få fanget pus.

– Det ble noen skrammer. Katten klorte så voldsomt, så jeg må nok dra og få meg ei stivkrampesprøyte, sier Sander Taranger.

Han sier katten var nokså svak da de oppdaget den.

– Men vi har gitt den både leverpostei, fisk og vann, sier han.

UFRIVILLIG SJØMANN: Katten Tobis ble trolig sjøsjuk da han var blindpassasjer på et fiskefartøy i flere dager. Da han skulle hentes ut, gjemte han seg bak do. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Katter drar stadig på tur

Det er et kjent fenomen at katter gjemmer seg i motoren i en bil, eller hopper inn i biler. Dermed kan de dra langt av gårde.

– Katter søker gjerne ly i motorer til biler. Der er det godt og varmt. De hopper ofte inn i biler. Det har jeg selv opplevd en gang. Den katten ble med meg på en ganske lang tur, sier katteekspert og professor emeritus i etologi, Bjarne O. Braastad ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

NYSGJERRIGE: Det er ofte iveren etter å utforske nye steder som gjør at katter får seg noen ufrivillige ferier, mener katteekspert og professor emeritus i etologi, Bjarne O. Braastad ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Foto: Privat

Etologi er det biologiske studiet av dyrs atferd.

Braastad tror katter som blir med til sjøs primært leiter etter mat.

– Sannsynligvis lukter det fisk rundt båten, og da hopper nok katten om bord for å se om den kan finne seg noe å spise.

– Men hvorfor hører vi så ofte om katter som drar på tur, og ikke andre dyr?

– Katter er veldig ivrige etter å utforske nye steder der de kan finne noe interessant. Det kan være byttedyr, eller bare varme. Da tenker de ikke at en bil plutselig skal begynne å kjøre, sier Braastad.

Leter etter eier

Katten Tobis kan altså ha kommet om bord flere steder langs Vestlandskysten.

– Vi håper jo å finne eieren til katten. Hvis den har en, sier Elisabeth Ellingsen i Dyrebeskyttelsen.

FANGET: Daglig leder Elisabeth Ellingsen og frivillig Maren Irén Sund i Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland fikk pus med seg i et bur. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Tobis har ikke chip, og det gjør det vanskeligere å finne eieren. Hun mener obligatorisk ID-merking av familiedyr hadde gjort jobben deres mye enklere.

– Vi bruker store ressurser på å ta vare på katter som har en eier. De tar opp plasser i fosterhjem som vi egentlig skulle brukt på hjemløse katter, sier Ellingsen.