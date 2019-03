Pumpet leirvann i Grindaelven

Midt i klekketiden for sjøørret ble det pumpet leirvann i Grindeelva. Det har store konsekvenser for arten sier leder Anbjørn Kallekodt i Tysvær jeger og fiskerforening til Haugesunds Avis. I 2017 stanset Fylkesmannen i Rogaland arbeidet utført av Risa for Berge Sag ved elven. I mars oppdaget en nabo at leirvann nok en gang ble sendt ut i elva.